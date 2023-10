Centrodestra unito a Capannori: tour elettorale per le elezioni 2024

Comincia ufficialmente il tour elettorale del centrodestra unito a Capannori, in vista delle amministrative del 9 giugno 2024 che rinnoveranno il consiglio comunale.

Come avevano dichiarato nella conferenza stampa di presentazione del progetto unitario della coalizione lo scorso 1 agosto, arriva il primo appuntamento sul territorio per gli esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli di Italia. Parte il viaggio nel territorio. Start on la zona sud, martedì 26 settembre alle 21, sede dei Donatori di Sangue di Colle di Compito, per gli incontri con la cittadinanza che serviranno come prima fase di ascolto delle necessità dei cittadini per elaborare un programma che includa tutte le emergenze e le priorità suggerite dagli stessi abitanti.

Gli incontri saranno tre: uno per la zona sud, uno per quella del centro ed un altro per i territori della zona nord di Capannori. Per quanto riguarda questo primo appuntamento, l’invito alla partecipazione è rivolto ai cittadini delle frazioni di Vorno, Coselli, Sant’Andrea di Compito, Ruota, Pieve di Compito, San Ginese, Massa Macinaia, Guamo, Verciano, San Giusto di Compito, San Leonardo in Treponzio, Castelvecchio di Compito, Colle di Compito e Badia di Cantignano, anche se chiunque può partecipare per offrire il suo contributo.

L’appuntamento elettorale del 2024 è particolarmente atteso dal centrodestra capannorese che non vince dal 1999, quando si impose Michele Martinelli. Dal 2004 in poi, hanno vinto Del Ghingaro prima e Menesini poi, quest’ultimo addirittura due volte al primo turno.

