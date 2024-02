Centrodestra, ancora niente di deciso

Nessun accordo nel centrodestra capannorese per arrivare a scegliere il candidato da contrapporre a Giordano Del Chiaro del centrosinistra. Fratelli d’Italia si pone nell’ambito della coalizione quale partito maggioritario ed è per questo che, nei giorni scorsi, dava quasi certa la candidatura di Matteo Petrini. L’arte della mediazione sta andando avanti da parecchio tempo, senza riuscire a trovare la convergenza di Forza Italia e Lega. Tra domani e martedì è previsto un nuovo vertice a livello territoriale, per cercare di convergere su un nominativo, pena – è stato detto – che la decisione debba essere assunta dai vertici dei partiti a livello regionale. Paolo Rontani di “Capannori Cambia”, intanto, continua il percorso intrapreso guardando con preoccupazione il campo del centrodestra lasciato vuoto dall’aspirante candidato. La presenza delle liste civiche, insomma, è l’unica cosa certa: oltre a Capannori Cambia, infatti, vi è “Terre di Capannori”, anch’essa di area centrodestra. Da parte del centrosinistra, invece, il percorso pre elettorale si è già portato avanti con il candidato che ha inziato a incontrare i cittadini e con un cartellone di appuntamenti già fissati. Dunque non resta che attendere, soprattutto per ristabilire quel sano e irrinunciable confronto tra candidati.

Maurizio Guccione