Centro salute mentale in Valle del Serchio, ecco tutti i servizi offerti

Valle del Serchio (Lucca), 30 ottobre 2024 - A partire dal mese di novembre verrà effettuata una riorganizzazione delle attività ambulatoriali e degli orari di apertura del Centro di Salute Mentale della Valle del Serchio, diretto dall’inizio dell’anno da Mirko Martinucci. L’obiettivo di questa rimodulazione è quello di completare la copertura di tutto il territorio con ambulatori distrettuali diffusi sulle varie zone della Garfagnana e della Mediavalle, in un’ottica di una maggiore prossimità per la popolazione di riferimento, nonché di mantenere e ampliare l’offerta di attività riabilitative realizzate dal Centro diurno.

Gli ambulatori presenti nelle sedi distrettuali sono svolti: nella sede della Casa della Salute di Piazza al Serchio, il martedì mattina e il giovedì pomeriggio, con previsione di estendere il servizio al venerdì mattina a partire da dicembre 2024; nella Casa della Salute di Fornoli, il lunedì mattina, il mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina, con recente estensione anche al venerdì mattina; dal mese di novembre verrà inoltre attivato un ambulatorio anche nel Distretto di Gallicano, aperto il martedì mattina.

Per quanto riguarda le attività riabilitative, nel Centro diurno di Fornaci di Barga da novembre riprenderanno il gruppo di entomia, con la collaborazione anche dell’ex responsabile dell’unità funzionale Salute Mentale Adulti della Valle del Serchio Mario Betti, e l’attività di danza e ritmo. Sarà poi avviata una nuova esperienza in collaborazione tra il Centro diurno e la Struttura “Nausicaa” con la presenza di un esperto di musica.

Proseguiranno anche gli interventi dedicati ai disturbi dello spettro autistico con l’équipe formata specificatamente per il trattamento di questa tipologia di utenti. Resteranno invariate le attività presenti nelle due sedi del Centro di Salute Mentale a Fornaci di Barga e Castelnuovo di Garfagnana: dal lunedì al venerdì in orario 8-20 e il sabato mattina in orario 8-14.

Il sabato pomeriggio, quando si registra una minore affluenza di utenza e una riduzione delle attività, l’apertura del Centro di Salute Mentale viene garantita nella sede di Castelnuovo di Garfagnana in orario 14-20, per rispondere alle varie necessità e richieste urgenti dell’utenza, nonché per garantire la continuità terapeutica a domicilio e nelle strutture residenziali. Il sabato pomeriggio a Fornaci di Barga continua comunque ad essere attiva la Struttura residenziale/Centro crisi “Nausicaa”. Qui è contattabile il medico psichiatra di turno che copre la sede di Castelnuovo e la Struttura per la gestione delle emergenze psichiatriche.