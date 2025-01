Centro prelievi zero attese alla Cri “E’ attivo ogni mercoledì e sabato“

Dal 1° aprile 2024 il Comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca ha potenziato i suoi servizi con l’apertura di un nuovo centro prelievi convenzionato con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Il centro prelievi, rivolto a tutta la popolazione, è aperto ogni mercoledì e sabato dalle ore 7 alle ore 9. I cittadini possono la sede della Croce Rossa (via Carlo Piaggia, 421) presentandosi semplicemente con l’impegnativa rilasciata dal medico curante o dal medico specialista.

Il giovedì, invece, sarà possibile accedere al servizio nel centro prelievi di San Martino in Freddana (via per Camaiore), sempre dalle ore 7 alle ore 9. A rilanciare la comunicazione su un servizio essenziale ieri è stata la Presidente della Croce Rossa di Lucca Cecilia Di Somma e Veronica Lodovici, consigliera del comitato e medico referente. “Quello del centro prelievi è un servizio importante e prezioso, ad oggi poco noto, rivolto a tutta la cittadinanza – ha commentato la Presidente Cecilia Di Somma – Il servizio è gestito da professionisti qualificati. E’ possibile – attraverso l’impegnativa del medico – scegliendo la data e quindi con zero attese e imprevisti. Il referto, poi, potrà essere ritirato anche a mano presso la nostra sede oppure attraverso il fasciolo elettronico”.

“Abbiamo aperto da diversi mesi, ma è un servizio importante che vorremmo incrementare – prosegue Di Somma – Il nostro obiettivo, è infatti quello di estendere le giornate in cui poter effettuare le prestazioni. Invitiamo tutta la cittadinanza ad usufruire di questo servizio, la nostra sede si trova anche in una zona facilmente accessibile”. Un altro servizio che il comitato di Lucca vorrebbe potenziare è l’ambulatorio infermieristico: “Nonostante l’ambulatorio sia aperto da un anno tante persone ancora non lo conoscono – così la consigliera Lodovici –. Si possono effettuare prelievi ematici e test diagnostici in tutta sicurezza e con la massima professionalità. Tutte le prestazioni (misurazione di parametri, medicazioni, iniezioni, test HCV e molto altro) potranno essere offerte anche a domicilio. Come Croce Rossa cerchiamo di supportare anche le figure dei caregiver”.

C’è anche un’altra novità. La Croce Rossa ricerca medici, fisioterapisti, psicologi per gli ambulatori “liberi in sede: nessun affitto fisso, solo una percentuale sulle visite effettuate.

L.S.