Centri estivi per tutti Aiuti dal Comune

Alcune famiglie avranno un contributo del 100%. Il Comune di Altopascio investe 20mila euro di risorse proprie per andare a sostenere le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli alle attività estive. Tante le proposte, le attività e le occasioni per stare insieme e trascorrere un’estate di divertimento, con il sostegno del Comune. La scelta dell’amministrazione, infatti, è, da una parte, quella di sostenere le associazioni erogando un contributo e, dall’altra, compartecipare alla spesa delle famiglie facendosi carico, in alcuni casi, dell’intero costo di iscrizione al campo estivo. Possono fare richiesta di contributo le famiglie residenti ad Altopascio con bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni di età. Per le famiglie con Isee fino a 6.560 euro è previsto un contributo fino a 110 euro; mentre i nuclei compresi tra 6.560,01 e 11.140 euro il contributo arriva fino a 100 euro; 90 euro di contributo per i nuclei con Isee compreso tra 11.140,01 e 19.670. E ancora: fino a 80 euro di sostegno per la fascia 19.670,01 -24.000 euro e 70 euro per l’ultimo scaglione, compreso tra 24.000,01 e 35.000 euro. Le domande vanno presentate entro il 18 giugno. I Centri estivi si svolgeranno dal 19 giugno al 28 luglio al circolo Fo.ri.ma di Marginone.

M.S.