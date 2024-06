Centri estivi per i bambini. Accolte 873 domande su 897

È stata approvata venerdì 14 giugno la graduatoria per l’assegnazione dei voucher che le famiglie potranno utilizzare per la frequenza dei propri figli ai centri estivi. Sono state in tutto 897 le richieste pervenute, di cui solo 24 non avevano i requisiti necessari, per un totale di 873 domande accolte. "Siamo molto soddisfatti di aver potuto accogliere da subito concretamente tutte le domande arrivate al Comune – afferma l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata (nella foto) – e questo è stato possibile grazie alla maggior disponibilità di spesa che l’amministrazione Pardini ha garantito nel bilancio proprio per soddisfare questo importante servizio". La graduatoria ufficiale è ora sul sito www.comune.lucca.it. Questi i centri estivi: Asd Circolo nuoto Lucca, Asd L’Arca di Noè, Virtus Lucca, Ets Centro antiviolenza Luna Aps, Circolo Anspi Vivere San Pietro a Vico Aps, Sport & Fun, Asd Estate giovani, Aics Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Associazione Stella Italiana onlus, Oratorio Sant’Anna, Asd Koala Sun Play, Associazione Schermistica Lucchese “Oreste Puliti”, Asd Libertas Lucca, Kreativa Aps, Don Aldo Mei scs, Asd Libertas Ponte a Moriano, Happy Gym srl ssd, Il circo e la luna, Centro equitazione La Luna asd, Le Mura Spring.