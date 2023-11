Cento anni in volo. Successo per lo stand dell’aeronautica

L’Aeronautica Militare rafforza il suo rapporto con Lucca. Dopo aver collaborato con uomini e mezzi alla Mostra del Centenario nel settembre scorso, tenutasi nella ex Cavallerizza, l’Arma Azzurra non ha voluto mancare l’appuntamento con l’edizione 2023 di Lucca Comics and Games, ormai tappa fissa da anni.

Nella cornice di Cortile degli Svizzeri sono stati allestiti gli stand espositivi che quest’anno presentano diverse interessanti novità e che sono già stati presi d’assalto in questi primi giorni della manifestazione.

Il primo stand – dove è possibile abbonarsi anche alla Rivista Aeronautica con numerosi gadgets in omaggio – è dedicato ai prodotti editoriali, in particolar modo, non casualmente, al fumetto: quest’anno in occasione del Centenario Am, è stata ideata e realizzata una collana di 12 fumetti che trattano temi e avvenimenti che hanno caratterizzato il primo secolo dell’Arma Azzurra.

Si spazia dal soccorso, in mare, sanitario, d’urgenza, ispirato a storie vere, ad uno dedicato agli incursori, all’impegno internazionale della Aeronautica come quello che illustra l’impegno in Libia, alla coppa di velocità Schneider, alle imprese della competizione aeronautica dedicata agli idrovolanti, al tragico eccidio di Kindu che nel 1961 vide trucidati 13 aviatori italiani impegnati in una missione di soccorso alle popolazioni locali.

Ad arricchire la parte espositiva il cockpit del velivolo MB339, quello per intenderci della Pattuglia Acrobatica Nazionale ovvero delle Frecce Tricolori, dove è possibile sedersi ai comandi e immaginare le emozioni del volo acrobatico per poi vederlo riprodotto in realtà aumentata con le postazioni oculus realizzate nello stand accanto.

Ma l’Aeronautica Militare in questa edizione di Lucca Comics and Games è andata oltre: per la prima volta ha reso possibile una dimostrazione di tiro laser, una delle 5 specialità del pentathlon moderno, con la partecipazione dei pentatleti del centro sportivo di Vigna di Valle che illustrano al pubblico le modalità di tiro.

