Cento anni di Calvino con il romanzo di Tofani “In fuga col Barone“

Stefano Tofani (nella foto) torna alla libreria Ubik Lucca per presentare il suo ultimo libro “In fuga col Barone. Nel mondo di Calvino”. Edito da Einaudi Ragazzi, 2023, il romanzo costituisce un affettuoso omaggio dell’autore toscano a uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano. Tofani terrà una presentazione presso la libreria Ubik Lucca stasera alle 18 con la partecipazione di Ilide Carmignani e Donatella Buonriposi. “In fuga col Barone” è soprattutto la storia di fantasia di una ragazzina di nome Giulia e della sua avventura. Ma è anche un tentativo di rendere omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita. È infatti ambientato nella tenuta di Roccamare a Castiglione della Pescaia, dove lui trascorreva l’estate, nel periodo in cui scrisse le celeberrime “Lezioni americane”, sei conferenze che avrebbe dovuto tenere all’università di Harvard. L’incontro è alla libreria Ubik al 137139 di via Fillungo.