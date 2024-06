“Cento addetti alla security per ciascun concerto“. L’impegno della Fox di Gianni Bartalini, rieletto vicepresidente nazionale Federpol

Il Summer Festival ha anche importanti ripercussioni a livello occupazionale. Basti pensare al personale privato impiegato nella sicurezza in appoggio alle forze dell’ordine. E qui il nome è quello dell’agenzia “Fox“, una realtà lucchese attiva nel campo della sicurezza e diventata ormai un punto di riferimento nel settore dei grandi eventi come Lucca Summer Festival, Lucca Comics, Carnevale di Viareggio e tanti altri, compreso il mondo sportivo con gli steward nelle manifestazioni calcistiche: tra questi l’impegno per l’attività di security all’Inter.

"Siamo al 21° anno qui al Lucca Summer Festival – spiega il titolare della Fox, Gianni Bartalini – ed è un impegno che ci piace onorare. Del resto è proprio grazie a Mimmo D’Alessandro che siamo cresciuti e ci siamo fatti conoscere in tutta Italia. Ogni volta ci rinnova la sua fiducia nella nostra professionalità e ne siamo felici. Qui al Summer noi impegniamo dai 70 ai 110 operatori per ciascun concerto, ovviamente a fianco anche di altri operatori del settore. I nostri addetti sono del territorio e hanno maturato ottime esperienze nella security per i grandi eventi".

Intanto proprio Gianni Bartalini della Fox è stato di recente rieletto vicepresidente nazionale fino al 2027 al 67° Congresso Nazionale Federpol. Una carica importante. Bartalini, residente a Viareggio, dopo un trascorso come Ufficiale della Marina Militare dal 1994 è a capo della Fox Investigazioni. La società, oltre che occuparsi di investigazioni, ha appunto raggiunto importanti risultati a livello nazionale. Ha ottenuto il premio Eccellenza nel Settore indagini penali ed è diventata la società fiduciaria di importanti aziende della grande distribuzione come Penny Market, Pam-Panorama, Risparmio Casa ed altre. E’ attiva anche nelle indagini antifrode in campo assicurativo per il gruppo Unipol-Sai.

Gianni Bartalini è stato il primo investigatore della provincia di Lucca a raggiungere questo incarico in Federpol, che ricopre dal 2020 e che gli è stato riconfermato fino al 2027. Proseguirà a coadiuvare il presidente nazionale nei rapporti istituzionali e a promuovere iniziative e normative a favore della categoria degli investigatori privati, come il tesserino ministeriale di riconoscimento che la categoria richiedeva da 40 anni e l’accesso diretto alle banche dati pubbliche di anagrafe e pra.

