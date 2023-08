Cene e teatro insieme a Utopia del Buongusto In scena le “Maledette canzoni d’amore”

Uno spettacolo teatral musicale per il primo dei tre appuntamenti a Capannori del festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, XXVI Atto, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Domani alle 21.30 a “La Salana”, Ostello sulla via Francigena la Fondazione Accademia dei Perseveranti presenta “Maledette canzoni d’amore” di Andrea Bruno Savelli, con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli. Musiche di Stefano De Donato, light design Alessandro Ruggiero. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Marley, Elvis Presley e John Lennon sono artisti che hanno raccontato la sofferenza, lo stupore e l’amore attraverso le loro canzoni. Alle 20 cena in luogo con menù alla carta e con prosecco di benvenuto (3280625881).