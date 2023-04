Lucca, celebrazioni pasquali e tour guidati. Venerdì via Crucis dalla Cattedrale

Pasqua lucchese in nome delle celebrazioni religiose ma anche delle belle opportunità che offre l’Associazione “Lucca Info e Guide”, con una serie di percorsi attraverso alcune chiese della parrocchia del centro storico. I tour riguardano tre chiese, S.Alessandro maggiore, Santa Maria Forisportam e San Pietro Somaldi, che rappresentano non solo un tesoro di arte e cultura ma punti di passaggio del cammino della fede e della spiritualità della nostra Comunità. Un viaggio nella fede e nella storia. Gli appuntamenti sono oggi, domani, giovedì 6 aprile, sabato 8 aprile, lunedì 10, giovedì 13, sempre dalle 15.30 alle 17.30. Saranno gruppi al massimo di 20 persone (i ragazzi sotto i 14 anni non entrano nel conto del gruppo per agevolare le famiglie a partecipare). È chiesta dall’Associazione Guide una quota di 10 euro a persona (gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni). Per informazioni e prenotazioni 345 0224989 o mail [email protected]

E ora il calendario delle celebrazioni delle Palme, della Settimana Santa e del giorno di Pasqua.

Domani, domenica delle Palme, Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme con celebrazione alle 10 in S. Michele, benedizione dell’olivo, processione e, a seguire, Santa Messa in Cattedrale, presiede l’arcivescovo Paolo Giulietti. Mercoledì Santo, 5 aprile, alle 17 messa Crismale in Cattedrale, giovedì 6 ore 18.30 in Cattedrale Celebrazione Eucaristica “nella Cena del Signore”, ore 21 in S. Paolino: S. Messa e dopo la messa tempo di adorazione fino alla mezzanotte. Venerdì 7 giorno di digiuno e penitenza, preghiera delle Lodi alle 9 nella Chiesa di San Giusto, ore 18.30 in Cattedrale con la celebrazione della Passione, ore 20.30 Via Crucis dalla Cattedrale attraverso le strade e le chiese della Città fino a S. Frediano.

Sabato 8 Preghiera delle Lodi alle 9 Chiesa di San Giusto, ore 22 in Cattedrale Santa Veglia Pasquale, ore 21.30 San Martino in Vignale Santa Veglia Pasquale. Il 9 aprile, domenica di Pasqua di risurrezione, messe con orario festive. Il 10, lunedì dell’Angelo messe ore 9 in San Leonardo in Borghi, ore 10.30 in Santa Maria Forisportam, ore 18 ancora in San Leonardo. Domenica 16 incontro della Chiesa nella città dalle 15 al Real Collegio, con l’arcivescovo Giulietti.