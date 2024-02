Cefa basket, nuovo mezzo attrezzato. Importante servizio per il baskin

Inaugurato il nuovo mezzo attrezzato del Cefa Basket, acquistato grazie ad un finanziamento ministeriale sul “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità“, che l’Asl ha deciso, coordinandosi con il Comune, di destinare a questo progetto, con l’aggiunta di un contributo della Fondazione Crl. Si tratta di un importante servizio per il baskin, di cui potranno usufruire le associazioni locali che praticano attività inclusive sul territorio.

Ha presentato il nuovo mezzo il presidente del Cefa Basket Castelnuovo Vincenzo Suffredini, responsabile toscano per il baskin, che ha ricordato come l’inaugurazione sia ricaduta in una giornata particolare, organizzata proprio dalla società giallonera all’interno del campionato nazionale del baskin. Al taglio del nastro erano presenti la vicesindaca Chiara Bechelli, che ha portato anche i saluti del sindaco Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, gli assessori Patricia Tolaini e Ilaria Pellegrini, i consiglieri di maggioranza Niccolò Roni e Carlo Biagioni e quelli di minoranza Silvia Bianchini, Maristella Radicchi e Graziano Marchetti, la responsabile del servizio non autosufficienza e disabilità per la zona Distretto Valle del Serchio, dottoressa Maela Pedri, per conto anche dell’Asl e del dottor Fabio Costa. Effettuata poi una dimostrazione pratica dell’utilizzo del nuovo mezzo attrezzato con una pedana automatica che, alzandosi ed abbassandosi con un comando manuale, permette il comodo inserimento delle carrozzine trasformando, attraverso l’abbassamento degli ultimi tre sedili, i nove posti a disposizione in sei più uno attrezzato e sicuro. "La numerosa presenza all’inaugurazione - dichiara Chiara Bechelli - dimostra l’importanza di questo appuntamento per l’amministrazione comunale. Mi preme ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per rendere possibile questa realtà meravigliosa del baskin, uno sport trasversale che promuove la vera inclusione".

"Questa iniziativa - sottolinea la dottoressa Pedri - è stata possibile grazie ad un finanziamento di circa 50mila euro del decreto ministeriale “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità“. La decisione di investire una parte di queste risorse per l’acquisto di un mezzo attrezzato per il baskin è nata proprio confrontandoci con il Comune all’interno del Tavolo della Disabilità, da me coordinato e partecipato dalle colleghe del Servizio Sociale ed altre figure professionali della Asl, da Patricia Tolaini in rappresentanza dei Comuni, dal sindaco Francesco Pioli per la Conferenza dei Sindaci, da tutte le associazioni che operano sul nostro territorio nell’area della disabilità e da rappresentanti dei genitori, due per la Garfagnana e due per la Mediavalle".

Dino Magistrelli