Cecchini si astiene sull’ordine del giorno. E Mercanti: ”Ampliamo i parcheggi esistenti“

L’ordine del giorno che invita la giunta e il sindaco Pardini a tirare diritto sulla questione del parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria ha finito per dividere anche la stessa maggioranza. A tirarsi fuori, astenendosi dal dare il suo appoggio, è stato il consigliere di Impegno Civile Elvio Cecchini, che del resto non da ora vede con deciso scetticismo l’ipotesi di dare vita a un simile contenitore. Evidentemente, il testo partorito non rispecchiava del tutto o almeno in parte il suo pensiero e l’astensione è divenuta inevitabile. Peraltro, anche nei mesi scorsi era emerso che Cecchini non sarebbe l’unico in maggioranza a non essere del tutto convinto dell’opera.

Nel dibattito in consiglio è intervenuta anche Valentina Mercanti, consigliera regionale Pd che ha ricordato come in centro manchino parcheggi per i residenti: "Saranno riservati stalli per i residenti nel parcheggio interrato se si vuole liberare le piazze? Non sono mai stata una che dice no a priori – aggiunge – e ho ribadito la massima disponibilità all’amministrazione a collaborare, ma vorrei vedere e analizzare anche progetti alternativi per la realizzazione di maggiori stalli blu in più zone e quartieri della città con opere meno onerose e soprattutto garantendo alla città gli introiti dei parcheggi, soldi che servono per investimenti e servizi. Non pieghiamoci alla logica che la città la sfruttano tutti, ma che a guadagnare è solo il privato. Perché non provare a capire se possono essere ampliati i parcheggi esistenti spendendo meno e garantendo entrate al Comune?".