C’è il congresso di Rifondazione comunista

Oggi dalle 17 si svolgerà alla Casa del Popolo di Verciano (via dei Paoli 22, Capannori), il congresso del Circolo della Piana di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista. Durante il Congresso vi sarà la discussione sulla linea politica nazionale e locale da portare avanti nei prossimi tre anni e le votazioni dei nuovi organismi dirigenti lucchesi. In questi anni il Circolo della Piana di Lucca ha visto una triplicazione di iscritti e iscritte grazie ad una forte presenza giovanile. In questi anni il PRC si è riconquistato uno spazio nel dibattito cittadino grazie alle sue prese di posizione su vari argomenti: dai Comics alle morti sul lavoro, dagli assi viari alla sanità ed alla scuola. A seguire, cena conviviale per raccogliere fondi per le attività politiche.