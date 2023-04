Luigi, il video del cavallo che fa colazione al bar a Lucca

Lucca, 21 aprile 2023 – “Salve, un babà per me e per lui”. Lui è Luigi, il cavallo de ‘Labimbadella carrozza’, Marika Iavarone, giovane fiaccheraia che tutti conoscono a Lucca e che ha spopolato sui social (su TikTok vanta oltre 144mila followers).

In un video che è iniziato a girare molto sui social, si vede Marika accompagnare il cavallo dentro al Caffè del Teatro in via San Girolamo per godersi uno splendido babà di Ciro.

Tanti i clienti divertiti, che riprendevano la scena con i loro cellulari, mentre Luigi si gustava la specialità napoletana (di cui è tanto ghiotto) servita al bancone. Ecco il video di Luigi.