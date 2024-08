Cattedrale di notte. Aperti museo e campanile

Apertura straordinaria del campanile della Cattedrale di San Martino prevista per sabato 17 agosto. In concomitanza con l’apertura serale del Mercantino dell’Antiquariato, il campanile della Cattedrale sarà infatti aperto con orario continuato dalle 10 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22). Si tratta di un’occasione importante per ammirare la città di notte, al fresco, dalla sua torre più alta, sotto le splendide campane che per secoli hanno scandito il ritmo della vita urbana. Il costo per la visita della Cattedrale in questa serata è di 3 euro a persona.

Anche in occasione della Notte Bianca in programma per sabato 31 agosto ci sarà un’apertura speciale: il Museo della Cattedrale resterà aperto dalle 18 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23). Tra la musica, le danze e il divertimento che invade la città, Lucca offre un’occasione per fare una pausa e ritemprare la mente con la bellezza, ammirando i capolavori del museo della Cattedrale.

Tante le cose da ammirare in questa occasione: dai gioielli del Volto Santo alla croce dei Pisani, ma anche avori bizantini, smalti francesi, opere d’arte fiamminghe, affreschi, codici miniati, pitture e sculture frutto di secoli di arte e fede. Il costo del biglietto in questa occasione è di 2.30 euro.

