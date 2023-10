Il sogno di partecipare a un super film: si cercano comparse per la pellicola con Dustin Hoffman

Lucca, 20 ottobre 2023 – Il sogno per tutti di poter far parte di un film d’eccezione. Prosegue a grande ritmo il lavoro dell’amministrazione comunale in supporto alla produzione cinematografica The Family, verso le riprese del film internazionale di Peter Greenaway, che sarà interamente ambientato a Lucca e che dovrebbe vedere tra i protagonisti il Premio Oscar e iconico attore Dustin Hoffman.

La produzione ha già convocato e indetto i casting per la ricerca di comparse e figuranti, che si terranno mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre dalle 11 alle 19 allo Spazio Cred (centro risorse educative e didattiche) messo a disposizione dal Comune di Lucca, in via Sant’Andrea 33.

I casting sono aperti a chiunque e la produzione informa di ricercare, nello specifico, comparse maggiorenni (dai 18 anni in su) e minorenni (dai 7 ai 10 anni), che dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da una persona delegata dalla famiglia. P

er partecipare non è richiesto nessun appuntamento: basterà semplicemente essere presenti nei giorni indicati, durante le fasce orarie suggerite. Intanto si è svolta presso la sede comunale di Palazzo Santini la prima riunione operativa per il supporto alla produzione nella logistica delle riprese, che si terranno interamente nel centro storico cittadino tra novembre e dicembre.

Erano presenti l’assessore Remo Santini e gli uffici comunali competenti, oltre ai responsabili della produzione ed i principali collaboratori del progetto.

Si prevede un piano imponente, che supporterà a 360° la produzione e la direzione organizzativa del film, per il progetto cinematografico più importante mai ospitato dalla città di Lucca.

“Lucca si prepara ad accogliere quella che sarà una immensa opportunità in termini di visibilità per la città – commenta l’assessore Santini – Una vetrina internazionale di primo livello, che coincide con l’esperienza cinematografica più importante della storia cittadina. Questo progetto rappresenterà anche una importante occasione di lavoro per molti cittadini, che potranno dilettarsi, impegnarsi e cimentarsi con un’esperienza inedita e affascinante. Gli uffici comunali – prosegue Santini – continuano nel costante lavoro di supporto e affiancamento alla produzione, per un progetto che richiederà grande impegno e attitudine, ma che garantirà un indotto senza precedenti nel medio e lungo termine per tutta la città”.