Il grande amore per la sua terra di origine e le profonde radici accuratamente conservate al suo interno, sono alla base della nuova pubblicazione del professor Pietro Paolo Angelini (in foto Borghesi), "Castiglione amata terra di Garfagnana". Da anni ricercatore nel campo della storia e della cultura locale con varie pubblicazioni all’attivo, anche in campo nazionale, l’autore è stato per molti anni dirigente scolastico negli Istituti Superiori di Castelnuovo di Garfagnana e attualmente ricopre l’incarico di componente del consiglio di indirizzo e coordinatore della commissione formazione e beni culturali della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

L’opera "Castiglione amata terra di Garfagnana" sarà presentata domani alle 21, nella Sala Musica della Filarmonica Alpina, nel restaurato "Oratorio dello Spirito Santo", a due passi dalla piazza principale del borgo di Castiglione di Garfagnana. Una presentazione curata dall’autore e arricchita dall’intervento del professor Luigi Lucchesi, presidente onorario della Pro Loco locale, nonché socio e sostenitore della stessa.

Al termine dell’evento, inoltre, il professor Luigi Lucchesi offrirà un rinfresco agli intervenuti per festeggiare le insegne al Merito della Repubblica come Cavaliere, ricevute il 18 dicembre scorso dal Prefetto Giusi Scaduto e dal sindaco di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, durante una cerimonia ufficiale. Nell’occasione, i partecipanti potranno acquistare il libro del professor Pietro Paolo Angelini a un prezzo ridotto e cioè a 10 euro invece che ai 15 di copertina.

Fio. Co.