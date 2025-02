Castelnuovo si accende. Feste in maschera animazione per ragazzi e musica al Grind House

Tutto è pronto per lo svolgimento de "Castelnuovo in maschera" che si terrà sabato, evento nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Consulta dei Giovani. La giornata partirà alle ore 14,30 dalla Piazzetta del Duomo, luogo dove i bambini troveranno animazione, laboratori creativi e attività di gruppo a cura dell’Oratorio parrocchiale fino alle 16,30. La piazzetta del Duomo ospiterà anche le scuole di danza, “Armonia del Movimento“, “Centro Studio Danza & Artist’ di Ilaria Pilo“ e “Dance Academy“ di Silvia che si esibiranno davanti agli spettatori che si prevedono numerosi, sia di Castelnuovo sia giunti da fuori per l’occasione.

Piazza delle Erbe, luogo della gara delle maschere e del dj-set a cura di Scaltromix e Nameless, sarà animata da un mattatore d’eccezione, Sandro Lana. Sarà possibile iscriversi alla gara delle maschere inviando un messaggio alla pagina Instagram della Consulta (@consultadeigiovani.cdg) oppure iscrivendosi direttamente sabato dalle 14 alle 16,30 in Piazza delle Erbe.

La sfilata delle maschere inizierà alle 17, davanti ad una giuria formata da personaggi storici del Carnevale. La gara terminerà alle 18 con la premiazione dei vincitori, grazie ai premi donati dall’associazioni “Compriamo a Castelnuovo“. Il Loggiato Porta ospiterà le associazione Garfaludica Aps e Il Circo e la Luna, che truccherà i bambini e svolgerà un laboratorio di teatro di figura. Direttamente dal Carnevale di Viareggio, saranno presenti Burlamacco e Ondina.

In Piazzetta del Duomo sarà inoltre possibile gustare bomboloni, chiacchiere e cioccolata calda cucinati dal gruppo Autieri, Misericordia e Baskin di Castelnuovo. Sarà possibile cenare nei ristoranti che, per l’occasione, prepareranno menù a tema. Dalle 20,30 l’Oratorio parrocchiale organizzerà il “Carnival Party“, un’apericena con gara delle maschere rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. Infine, dalle 23,30, musica al Grind House con il dj set a cura di Scaltromix e Nameless.

Dino Magistrelli