Castelnuovo è Garfagnana’s Got Talent Dal canto alla musica, dal ballo a magia e cabaret: spazio ai talenti

Già cinque le edizioni di successo: torna la manifestazione “Garfagnana’s Got Talent 2023“ promossa dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca.

Ben tre le serate in programma: venerdì 7 e venerdì 14 luglio per le due semifinali e venerdì 28 luglio per la finalissima che decreterà il vincitore della sesta edizione. Le iscrizioni sono aperte e si può consultare il regolamento sul sito ufficiale www.castelnuovoeventi.it. Il vincitore si porterà a casa 2mila euro in buoni acquisto da spendere nei negozi aderenti all’associazione. Oltre ai buoni acquisto, l’associazione ha sviluppato una collaborazione tramite il Comune con due realtà artistiche di carattere nazionale come la Prg, azienda che organizza il festival Mont’Alfonso Estate, e la Fondazione Toscana Spettacoli che metteranno in palio altri premi.

Ci sarà anche un ospite d’onore per la serata del 28 luglio, ma sarà svelato solo in un secondo momento. Per la conduzione artistica della serata, l’associazione ha deciso di confermare due personaggi locali, Morris Di Fausto, cantante spesso prestato anche al mondo teatrale e Gloria Tonini, volto di Canale 50, nonché già partecipante a Miss Italia. Dal canto alla musica, dal ballo alla magia al cabaret, ci si aspettano tre serate di varietà con qualche novità sempre in divenire. L’associazione punta a una giuria qualificata sin dalle selezioni.

“Garfagnana’s Got Talent“ era nata nel 2016 da una idea di Paolo Mellucci. Nel 2016, vinse la 12enne Jocelyn Bertoli Barsotti, davanti a Davide Notaro e Magico Matteo. Nel 2017 successo della 19enne Nadine Guerra di Carrara, secondo posto le Cin Cheers, gruppo di ballo della scuola di danza di Castelnuovo diretta da Ilaria Pilo. Terzo posto per i Life Replay, band guidata dalla cantante Giulia Romei che ha proposto un brano di Anastacia.

Nel 2018 vittoria di Alessia Albergoni, 15 anni di Castelnuovo. Seconde classificate The Tappers, dalla scuola Centro Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo, con il loro tip tap moderno per la coreografia di Veronica Giannotti e terzo posto pari merito per Tommaso Baldacci da Gallicano e Sara Santini. Il 2019 trionfo del gruppo di ballerine The Tappers con la loro Tap Dance sulle note di Sing Sing Sing, con la coreografa Veronica Giannotti del centro studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo. Il gruppo era composto da Lucia Bacci, Francesca Benigni, Anne Bennet, Brigitta Carnicelli, Clara Cosimini e Giulia Menichini. Secondo posto per Celeste Nardi, 16enne di Barga, che aveva cantato sul palco di piazza Umberto "O mio babbino caro" dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Terzo posto per le tredicenni Matilde Tommasi, Laura Canini e Athena Benelli, dalla scuola Armonia di Movimento, con il ballo su note di samba e cha cha. Infine nel 2022 successo della 13enne Emily Poli alla batteria, davanti al coro Donne in Cerca di Guai. Sul terzo gradino del podio il cantante Diego Marino Merlo.

Dino Magistrelli