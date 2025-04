Castelnuovo conquista i play-off: un'impresa eroica nonostante gli infortuni

Conquista dei play-off da parte del Castelnuovo che sa di eccezionale in relazione a un organico non numeroso e per tutta la stagione falcidiato da tanti infortuni. Il pareggio a Sesto Fiorentino sa di eroico, se poi si considera che i gialloblù hanno giocato per 55 minuti in dieci e addirittura l’ultimo scampolo di gara in otto con Rossi e Cecchini in campo a onor di firma mezzi infortunati.

"Mi fanno piacere questi play-off – commenta l’allenatore Walter Vangioni (foto, in festa con Alessandro Moriconi e Antonio Nelli) per il Castelnuovo che ritornano dopo 11 anni. Tra l’altro sulla panchina gialloblù 2013-2014 c’ero io. Si quella stagione fanno parte ancora del Castelnuovo Simone Filippi, Francesco Satti e il fisioterapista Andrea Giannotti. Ringrazio la società per avermi riportato a Castelnuovo dove sono cresciuto calcisticamente e ho fatto le prime esperienze da allenatore. Voglio poi ricordare ringraziare il mio vice Avio Landi, i preparatori dei portieri Alessandro Pennacchi e Matteo Satti, i collaboratori tecnici Luca Davini e Marco Ferrari, il fisioterapista Andrea Giannotti".

"I play off ci hanno dato anche più gioia – commenta il team manager Alessandro Moriconi – perché non erano inizialmente nei piani societari, dopo la fusione estiva fra River Pieve e Castelnuovo e l’allestimento della squadra con un organico ristretto. Abbiamo fatto però una buona partenza che ci ha proiettati subito in alto in classifica e inoltre l’arrivo di Walter Vangioni, mister di categoria superiore, ha fatto conseguire ai giocatori autostima e fiducia. Partita dopo patita tutti abbiamo creduto sempre più fermamente nella potenzialità della squadra, che è arrivata anche al secondo posto in classifica. Grande merito ovviamente va ai nostri ragazzi che, nonostante i numerosi infortuni, hanno saputo fare gruppo e raggiungere il traguardo prestigioso dei play-off".

Primo impegno domenica 27 aprile, Cenaia-Castelnuovo.

Dino Magistrelli