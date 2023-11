Casi di amebiasi a Fillecchio. Nessun riscontro nell’acquedotto

Dopo i casi di amebiasi verificatisi a Filecchio, dai primi rilievi fatti da Gaia Spa risultano anomalie nell’acquedotto. A certificarlo, come spiega il comune di Barga in una nota è Gaia stessa che ha trasmesso al comune il rapporto delle analisi batteriologiche sul campione prelevato il cui esito ha confermato il rispetto dei parametri. Questo secondo Gaia porterebbe ad escludere la presenza del parassita responsabile dell’amebiasi, infezione di cui si erano registrati alcuni casi alcuni giorni fa nel comune di Barga, in frazione Filecchio nell’acquedotto. Peraltro Gaia in questi giorni ha effettuato ulteriori analisi estendendo il perimetro di controllo, in accordo con Arpat. L’azienda ha infatti condotto le necessarie e doverose analisi che non hanno però restituito la presenza di colonie alla temperatura di 22° centigradi.

"Attendiamo gli ultimi rilievi effettuati e ci confronteremo con i gli enti interessati per capire fino in fondo la presenza di questo parassita nel territorio di Filecchio" commenta la sindaca Campani.