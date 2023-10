Case popolari, stretta ai morosi. Ecco le nuove linee guida. Stringente piano di rientro

Giro di vite sui morosi delle case popolari: il consiglio comunale ha varato le nuove linee guida che tracciano un cambiamento di rotta e mirano a facilitare la riscossione degli affitti dovuti, seppur sempre con un occhio di riguardo alle reali situazioni di difficoltà. "Preso atto - si legge nel documento approvato con 17 voti, compresi alcuni dell’opposizione - che la rateizzazione o dilazione del pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di ogni somma accessoria, viene disposta, gestita e disciplinata da Erp; è nelle competenze del consiglio dell’approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate dell’Ente, definire delle linee di indirizzo per la riscossione dei canoni di locazione per i quali gli utenti di edilizia residenziale pubblica si sono resi morosi".

Le nuove linee stabiliscono una serie di percentuali di pagamento che gli affittuari morosi devono comunque corrispondere, e l’attivazione di uno stringente piano di rientro con un massimo di 120 rate valevole con diverse percentuali per i canoni sociali di € 40,00 e quelli con canone sociale 7% e per i canoni sociali dal 12 al 16%. Una stretta è prevista anche per le situazioni di disagio più grave, per le quali dovrà comunque essere studiato un piano di rientro personalizzato, quasi su misura, concertato con la dirigenza dell’ERP, in accordo con l’Ufficio Casa e il servizio sociale. L’assegnatario moroso decade dal beneficio della rateizzazione dei canoni di locazione in caso di mancato pagamento di 3 rate consecutive; sarà invece possibile una rinegoziazione del beneficio della dilazione rateizzazione se sono state pagate almeno 12 rate consecutive. B.D.C.