Casa esplosa, nuovi retroscena. Un forte odore di gas nell’aria segnalato da alcuni cittadini

Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la tragica esplosione della villetta di Molazzana, più precisamente nel borgo di Eglio, dello scorso 22 dicembre. I fatti risalgono allo scorso 21 dicembre, quando intorno alle 22.30 si è verificata un’esplosione in una casa per una probabile fuga di gas, dove hanno perso la vita i due coniugi che si trovavano nell’abitazione. Si tratta di Seetoh Kwok Meng, 68 anni, ex manager del settore auto in pensione originario di Singapore, e la moglie Chang Kai En, cittadina di Taiwan. I due aveva scelto di comprare la villetta circa 5 anni fa, e avevano in programma di passarci le festività invernali. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la serata, terminata con il tremendo boato che ha svegliato tutta la Valle del Serchio.

La coppia sarebbe uscita a cena intorno alle 19, non rendendosi conto della fuga di gas, anche se in poche ore il forte odore si sarebbe avvertito a chilometri di distanza. Ci sarebbero, infatti, cittadini di case distanti che intorno alle 21 avrebbero segnalato il forte odore di gas. Da una prima ricostruzione, la coppia di origine asiatica, una volta rientrata in casa intorno alle 22.30, si sarebbe accorta della situazione, tanto che la donna si sarebbe recata verso la cucina, luogo dal quale, probabilmente, avevano individuato partisse la perdita. Dopo poco, però, la tragedia, con l’esplosione che ha completamente raso al suolo la villetta.

Da capire se l’innesco sia stato dato dall’interno, magari accendendo fortuitamente la luce in una stanza, o magari c’è stato un corto circuito che ha dato il via allo scoppio.

ia.na.