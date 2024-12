Casa di Babbo Natale e il presepe medievale

Fervono i preparativi per gli eventi natalizi che illumineranno nei prossimi giorni il territorio del comune di Fabbriche di Vergemoli.

Il gruppo della Pro Loco locale sta infatti organizzando delle iniziative per il periodo festivo che mirano ad esaltare le tradizioni spirituali creando un’atmosfera di festa adatta ad intercettare l’interesse di grandi e piccoli. A partire dal 14 dicembre aprirà ufficialmente la "Casa di Babbo Natale", allestita in un suggestivo storico luogo del borgo di Fabbriche di Vallico, come il vecchio Mulino biologico, trasformato per l’occasione in un incantevole rifugio natalizio, pieno di calore, luci e decorazioni. Qui, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, scattare foto e consegnare le loro letterine. Oltre alla visita, ci saranno laboratori creativi, mercatini e tante attività correlate.

Il Mulino ad acqua di Fabbriche di Vallico, costruito nel 1721 e ristrutturato rispettando le originali caratteristiche, attualmente macina castagne provenienti da molte località, anche fuori provincia, costituendo un patrimonio per l’intera Valle. Si prosegue con la magia della rievocazione storica del "Presepe Medievale di Francesco", prevista per il 22 dicembre dalle 14.30.

Questo evento unico saprà trasportare i visitatori indietro nel tempo, facendo rivivere la Betlemme del XIII secolo attraverso una rappresentazione fedele e suggestiva del primo presepe vivente, creato da San Francesco d’Assisi. Tutta da scoprire, poi, l’atmosfera dei mercati medievali, con arti e mestieri dell’epoca, le tipiche botteghe in legno, i costumi storici, i pastori, gli artigiani e i nobili.

Un viaggio nella spiritualità e nella tradizione, reso ancora più intenso dalle luci soffuse delle torce che accompagneranno i presenti lungo il percorso. "Questo Presepe - spiegano gli organizzatori, invitando tutti a condividere la straordinaria esperienza con famiglia e amici - , non è solo una semplice rappresentazione religiosa, ma si tratta di uno spazio di contemplazione che potrà permettere di comprendere valori e messaggi di pace ed umiltà espressi da San Francesco. Una bella occasione per vivere un’esperienza toccante ed autentica, adatta a tutte le età, che celebra l’autentico e profondo spirito del Natale".

Fio. Co.