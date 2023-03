Casa della Salute "Lavori annunciati e non eseguiti"

Sporcizia, pericolo, mancanza di igiene all’esterno della Casa della Salute di Marlia. Lo affermano, dopo divesi sopralluoghi, i consiglieri comunali di minoranza, i leghisti Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso e il militante Vasco Ricci.

"Era il mese di maggio del 2021 - si legge in una nota degli esponenti del Carroccio capannorese - quando il sindaco Menesini, assieme ai vertici dell’Asl e al direttore di Capannori Servizi, annunciava la chiusura per sette mesi della Casa della Salute di Marlia per l’esecuzione di lavori per due milioni di euro necessari per renderla moderna, funzionale, accessibile e adeguata a tutte le vigenti normative. A distanza di quasi due anni - spiega la Lega - , nulla di tutto quanto era stato annunciato è stato finora realizzato. Anzi, la situazione è peggiorata, come abbiamo constatato recandoci sul posto, il cantiere non appare adeguatamente recintato, ai ponteggi manca la scaletta interna, le cassette antincendio sono non funzionanti o vuote, i locali tecnici aperti, vi sono auto abbandonate, cumuli di spazzatura e persino cibo per gatti accanto ai cassonetti posti sul retro, all’esterno della residenza per anziani capace di attrarre animali, come topi e cinghiali presenti in zona".

"Vorremo tanto essere informati dal sindaco Menesini - conclude la lega capannorese - sui lavori annunciati, ma non eseguiti. Sui muri esterni degli edifici sono visibili ad occhio nudo grosse macchie di umidità che pongono seri dubbi sulla salubrità degli ambienti".

M.S.