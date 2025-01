Cartiere Carrara a Marca by Bolognafiere 2025

Anche quest’anno Cartiere Carrara partecipa alla fiera Marca by BolognaFiere, l’unico evento in Italia dedicato alla marca commerciale, che si terrà il 15 e 16 gennaio, nella Hall 30, Stand A77 - B78, dove sarà presentata l’ampia gamma di prodotti tissue, progettati per soddisfare le esigenze di igiene personale e domestica dei consumatori finali. "A Marca by BolognaFiere – dichiara Mario Carrara, vicepresidente & Chief Growth Officer di Cartiere Carrara – vogliamo confermare il nostro ruolo di partner strategico per le marche del distributore, offrendo soluzioni personalizzate e garantendo il massimo livello di qualità e affidabilità. La nostra lunga esperienza ci permette di rispondere in modo puntuale e innovativo alle esigenze dei clienti, sempre con un forte impegno verso l’eccellenza".

Con sette poli produttivi dislocati in diverse aree chiave del Paese, Cartiere Carrara garantisce una copertura capillare e una vicinanza operativa ai propri clienti. Questa organizzazione consente di ottimizzare la logistica, ridurre i tempi di consegna e offrire un servizio flessibile ed efficiente. "Questo modello – aggiunge Mario Carrara – ci permette di rispondere prontamente alle esigenze dei nostri partner, con soluzioni personalizzate tempestive e su misura".