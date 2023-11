Cartellone di concerti nel segno del Maestro

Numerosi gli appuntamenti al Teatro del Giglio in occasione dei Puccini Days 2023 per diffonderne la musica e l’opera, educando e coinvolgendo il pubblico: possono riassumersi così le linee guide del Festival Lucca Puccini Days 2023 che hanno l’obiettivo di creare una nuova modalità di ascolto e di comprensione della musica del Maestro. Il programma a Lucca prenderà il via il 28 novembre (ore 17 e ore 19, Teatro San Girolamo) con Melo_logic, passione romana, che avrà come tema centrale l’opera Tosca: il pubblico sarà chiamato a decidere l’andamento della storia grazie a un sistema digitale interattivo, operando, come in un "libro game", scelte che conducono la narrazione in una direzione o in un’altra.

Il concerto–spettacolo From Puccini with love (5 dicembre ore 11, Teatro San Girolamo) con gli arrangiamenti originali per quintetto di fiati da La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot realizzati dal Quintetto Lucensis, propone al pubblico una selezione tra i brani più suggestivi delle opere del maestro Puccini. Protagonista il soprano Silvana Froli.

Torna il 6 dicembre (ore 21, Teatro del Giglio) il consueto appuntamento con Accademia, un concerto alla maniera del tempo di Mozart realizzato in collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini: durante il concerto sarà dato spazio agli antenati di Giacomo Puccini. E proprio in omaggio ai musicisti della dinastia Puccini, dal 1739 organisti titolari della Cattedrale di Lucca, Claudiano Pallottini (organista titolare della Cappella Musicale del Duomo di Pisa, compositore ed esperto delle opere dei Puccini) proporrà un programma dedicato alle musiche per organo di Domenico e Giacomo Puccini, esibendosi sui preziosi organi della Chiesa di San Pietro Somaldi (9 dicembre ore 17) e Farneta (10 dicembre ore 17).

Il Concerto Quattro voci per Berlino realizzato in collaborazione con Virtuoso & Belcanto Festival (12 dicembre ore 21, Teatro San Girolamo) è la fase finale di un lungo processo di selezione partito a settembre con il bando di audizione pubblica nazionale rivolta ad artisti cantati lirici under 35. I vincitori - con voto della Commissione presieduta dal Maestro Pietro Mianiti congiunto al voto popolare - saranno protagonisti dello straordinario concerto a Berlino, programmato nel 2024 nella stagione dei Populäre Konzerte della Filarmonica di Berlino.

Il 17 dicembre (ore 21, Teatro San Girolamo), a cento anni dalla pubblicazione dello spartito Sports & Divertissement di Eric Satie, attraverso musica, immagini e parole, Giovanni Federico Gronchi (prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali dell’Università di Pisa) e Alessandro Tosi (direttore del Museo della Grafica di Pisa) faranno riscoprire al pubblico la deliziosa suite pubblicata nel 1923 da Lucien Vogel. Infine, il 22 dicembre (ore 21, Teatro San Girolamo), in occasione della ricorrenza della data di nascita del Maestro Puccini, uno studio inedito: attori e cantanti si alterneranno sul palcoscenico facendo rivivere al pubblico la storia d’amore tra Minnie e Dick dall’opera La fanciulla del West e dall’omonima commedia di David Belasco, che sarà rappresentata – seppur parzialmente - per la prima volta in Italia.