Carte e firme di Puccini. In mostra dopo il restauro

In occasione delle celebrazioni pucciniane 2024, la Fondazione Giacomo Puccini e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in un’ottica di tutela e conservazione del patrimonio pucciniano hanno promosso e sostenuto il restauro di alcuni preziosi autografi e documenti pucciniani conservati nell’Archivio Puccini Museum. Il risultato dei restauri verrà mostrato al pubblico sabato nell’ambito della IV edizione di Archivi.doc – Carte in Dimora promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Alle 10 e alle 16 sono in programma due speciali visite guidate del Puccini Museum – Casa natale nel corso delle quali verranno mostrati i documenti oggetto degli interventi di restauro tra cui spiccano la partitura autografa della Messa a 4 voci del 1880, la copia di lavoro del libretto di Tosca e uno spartito a stampa di Tosca con dedica a Pietro Mascagni e una partitura manoscritta della secondo atto di Edgar corredata da altri frammenti di musica. Alle ore 11, alla Casermetta San Colombano, sede della Fondazione Giacomo Puccini l’incontro “Note di carta. Artigianalità e tecnologia per il restauro conservativo“ dove verranno illustrati nel dettaglio gli interventi di restauro dei documenti e il risultato delle indagini diagnostiche tramite analisi riflettometrica multi-spettrale, luce radente e fluorescenza X, condotte da una equipe di ricercatori specializzati del dipartimento dell’ICCOM-CNR di Pisa.

Interverranno il sindaco Mario Pardini, Presidente Fondazione G. Puccini, Franco Mungai per Fondazione CRL, Simonetta Bigongiari, Direttore del Puccini Museum, Anna Niccolò, funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, le restauratrici Claudia Giostrella e Stella Sanguinetti e Vincenzo Palleschi per il Cnr. Durante la presentazione verrà proiettato un video dal mastro cartaio giapponese della prefettura di Kochi, Hiroshi Tamura, sulla Tosa washi - carta utilizzata nelle operazioni di restauro - realizzato per questa occasione grazie alla collaborazione di Meiko Yokoyama.

Per le visite al museo è consigliata la prenotazione sul sito Adsi https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/432750/ o direttamente al Puccini Museum 0583 1900379

Gli eventi sono a ingresso gratuito.