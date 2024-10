Carta d’Epoca 2024, torna la mostra mercato del libro antico

Carta d’ Epoca, la mostra mercato dedicata alla stampa e al libro antico, torna sabato 19 e domenica 20 ottobre nel chiostro e nelle sale del Centro culturale Agorà, con accesso da piazza dei Servi e via delle Trombe. La manifestazione ad ingresso libero - pensata come evento di eccellenza accanto al tradizionale Mercato Antiquario – giunge quest’anno alla sedicesima edizione ed è stata realizzata dal Comune di Lucca con la collaborazione degli operatori del settore, in particolare con i più qualificati librai e negozianti di stampe locali e provenienti da tutta Italia.

“A ottobre da 17 anni il Mercato antiquario si arricchisce di un’esposizione tematica capace di richiamare un pubblico di appassionati del settore da tutta Italia, ma anche di produrre divulgazione e conoscenza per tutti – afferma l’assessore allo sviluppo economico Paola Granucci – Carta d’Epoca rappresenta un’occasione straordinaria per entrare in contatto diretto con il mondo affascinante della carta antica, simbolo stesso della nostra cultura”.

Nell’antico chiostro e nelle sale dell’ex convento dei Servi saranno presenti 25 librai antiquari e operatori esperti del settore locali e provenienti da tutta Italia. Sui banchi saranno esposte opere di prestigio che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura occidentale: libri, stampe, mappe, incisioni, disegni, acquerelli, documenti, fotografie e cimeli dei secoli passati. La mostra mercato sarà aperta sabato 19 ottobre dalle ore 10 alle 19 e domenica 20 ottobre dalle 9 alle 18, ingresso gratuito.