Carnovale alla prova meteo. Omaggio a Sinner e Paolini

Altre due uscite per il Carnovale di Porcari, domenica e, novità assoluta, per martedì grasso, il 4 marzo. Ci sarà quindi la possibilità di ammirare il carro allegorico con i vari Jannick Sinner, Jasmine Paolini, Sara Errani di cartapesta, con i primi due (quelli reali) fermi ai box: il numero uno del mondo per la nota vicenda, la campionessa di Bagni di Lucca per l’infortunio a Dubai dove è stata battuta al secondo turno e dove nel 2024 aveva vinto il suo primo Master Mille. Il loro 2024 è stato da leggenda. Poi Sara Errani, visto che la romagnola, con la Paolini ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi e la Billie Jean King Cup, l’equivalente della Coppa Davis al femminile. "Orgoglio italiano" il titolo del carro allegorico. Tra l’altro, con aggancio alla Lucchesia visto che Jasmine Paolini, finalista al Roland Garros e a Wimbledon nel 2024, come detto è originaria di Bagni di Lucca dove lo scorso 4 febbraio è ritornata per essere di nuovo a contatto con la sua gente. Campioni anche fuori dal campo, esempio per tutti. Li vedremo raffigurati nelle ultime due uscite del Carnevale che avrà la novità del martedì grasso. Sarà una serata sul tema dei pirati dei Caraibi: dalle 18 in piazza Orsi, musica, divertimento, tradizione, a cura dell’associazione Happy Porcari. Prevista animazione con dj Omi e Gianni BI fino alle 23.

S.M.