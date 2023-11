“Carmine, via entro lunedì“. Dal giudice ok allo sfratto

Il Tribunale di Lucca ha accolto il reclamo del Comune e torna in vigore l’ordinanza di riconsegna locali dei due esercenti del Mercato del Carmine per poter realizzare i lavori di restauro.

Con pronunciamento del 31 ottobre scorso, la sezione civile del Tribunale ha infatti accolto il reclamo presentato dal Comune di Lucca in riforma dell’ordinanza di sospensione del provvedimento comunale per la liberazione dei locali del Mercato del Carmine firmato lo scorso 29 maggio. Pertanto il provvedimento di riacquisizione torna in vigore e ieri mattina i messi comunali hanno notificato ai due esercenti che occupano ancora i locali che lunedì 6 novembre entrerà in esecuzione l’ordinanza.

L’amministrazione fa presente di aver già richiesto la riconsegna dei locali entro il 10 marzo scorsi e di aver messo in campo ogni mezzo per trovare una soluzione condivisa per la riconsegna dei locali e tale da garantire la continuità delle attività economiche. L’amministrazione come già ribadito più volte deve realizzare i lavori di restauro con strettissimi tempi di realizzazione per non perdere il finanziamento PNRR da 4 milioni di euro.

"Sono venuti stamani tre vigili urbani – commenta il gestore del Bar del Sole, Ernesto Caiazzo – e ci hanno ordinato di liberare i locali entro le ore 9 di lunedì mattina. Ma anche volendo come facciamo? Dovrei smettere di lavorare in pieno evento Comics con sabato e domenica, buttando via tutto e smontare tutte le apparecchiature del bar? Siamo amareggiati, un trattamento che non ci meritiamo. Peraltro dall’11 settembre scorso abbiamo collaborato per far lavorare la ditta senza disagi..."..