Carico e scarico in centro storico. Il Comune studia un ‘giro di vite’

Carico e scarico merci in centro storico, a breve una nuova concertazione con le categorie. E’ quanto assicura il Comune di Lucca e in particolare l’assessore alla Mobilità Remo Santini per provare a contenere, meglio sarebbe eliminare, il continuo via vai di mezzi riconducibili al trasporto, che spesso affollano i luoghi nevralgici e più rappresentativi della città.

Su uno dei problemi sicuramente più impattanti del centro storico la volontà dell’amministrazione Pardini è quella di ridurre le fasce orarie di carico/scarico, proponendo modifiche verso una contrazione dei tempi di permanenza, ma anche la pedonalizzazione di zone monumentali. Un provvedimento davvero necessario.

Secondo le verifiche e le azioni di monitoraggio ottemperate dagli uffici competenti, sono infatti da considerarsi troppo larghe le attuali fasce orarie per il carico/scarico, ovvero: dalle ore 4 alle ore 17 dal lunedì al sabato in Ztl B per le merci ordinarie ed i medicinali, dalle ore 4 alle ore 11 e dalle ore 14 alle 16.30 dal lunedì al sabato in Ztl A. Per quanto riguarda invece il trasporto di merci deteriorabili, con mezzo coibentato o isotermico, nella Ztl B è attualmente consentito l’accesso dalle ore 5 alle 17 e nei festivi dalle ore 5 alle 10. Nella Ztl A, invece, l’accesso per il trasporto delle medesime merci è consentito dalle ore 5 alle 11, dalle ore 14 alle 16.30 e nei festivi dalle ore 5 alle 10. Il tempo di permanenza massima all’interno della Ztl è ad oggi di 120 minuti, mentre nelle aree adibite a carico/scarico la sosta consentita è di 40 minuti.

Lo scarso rispetto delle fasi di accesso e la permanenza oltre i tempi consentiti dei mezzi di trasporto, ha indotto l’amministrazione a formulare una proposta, che sarà condivisa anticipatamente con le categorie e gli operatori specifici di settore per un confronto sul tema. L’installazione dei nuovi varchi in uscita, in programma per l’estate come già annunciato, rappresenterà inoltre un strumento di monitoraggio per la regolamentazione anche dei flussi in questione. E’ prevista anche una revisione delle aree adibite al carico/scarico (stalli gialli), che verranno aumentate e ricollocate nelle zone ritenute più utili e strategiche.

"La revisione delle fasce orarie e degli spazi adibiti al carico/scarico merci – dice l’assessore alla Mobilità Santini – è priorità assoluta dell’amministrazione, poiché riferita ad uno dei problemi più tangibili ed evidenti del centro storico. Saranno attivate inoltre azioni di controllo, al fine di tutelare la vivibilità e la qualità della vita in centro storico".