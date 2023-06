Carabinieri, le Stazioni Rete capillare sul territorio

Prosegue il percorso all’interno delle articolazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca, in vista del 209° anniversario della Fondazione dell’Arma. Oggi vediamo la funzione delle stazioni carabinieri, comandi territoriali dell’Arma retti da Marescialli, con compiti di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in generale e polizia di prossimità.

Le stazioni carabinieri. Il modello organizzativo dell’Arma ha da sempre il suo fondamento nelle Stazioni che, con la loro diffusione capillare, (4.900 distribuite in tutta la penisola) i cui Comandanti lavorano, in sinergico legame con i Sindaci e gli altri protagonisti sul territorio, al servizio delle comunità locali anche nelle tante evenienze della protezione civile. Il Comando Provinciale di Lucca conta 33 Stazioni Carabinieri – dove sono presenti da un minimo di 5 a un massimo di 17 militari - dislocate capillarmente nelle tre aree della Provincia di Lucca: Piana, Versilia e Garfagnana. In 24 dei 33 Comuni della Provincia, le Stazioni rappresentano l’unico presidio di polizia a competenza generale. Sia a Lucca (dove l’Arma è presente con ben 6 Stazioni Carabinieri: Lucca, San Concordio, Borgo Giannotti, Ponte a Moriano, Nozzano e San Lorenzo a Vaccoli) che a Villa Basilica, comune della Lucchesia con il minor numero di abitanti ove è presente la Stazione Carabinieri, il compito è sempre lo stesso, ascoltare e fornire sicurezza alla comunità.

Nelle Stazioni carabinieri il cittadino non trova soltanto chi si occupa di intervenire per perseguire i reati che si verificano, ma trova anche e soprattutto chi è in grado, talvolta con un semplice consiglio, con un intervento bonario, di risolvere conflitti interpersonali o problemi legati alla convivenza tra singoli, ristabilendo la legalità, la coesione sociale ed il sereno svolgimento della vita civile.

Le Stazioni Carabinieri sono dunque presidi di accoglienza e di legalità, luoghi di rassicurazione e recepimento delle dinamiche sociali e del loro sviluppo. E si affermano quotidianamente quali preziosi e imprescindibili capisaldi per garantire il bene comune.

È grazie ad esse che l’Arma dei Carabinieri rappresenta “il presidio dei valori più alti della nostra comunità”, come indicato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.