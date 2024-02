Carabinieri, Ispettori del lavoro e Asl. Nei guai tre attività di ristorazione

Un’attività congiunta dei Carabinieri di alcune stazioni della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana con i colleghi del NAS di Livorno, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Lucca e personale della Asl Toscana Nord ovest, ha portato al deferimento dei titolari di tre attività operanti in Media Valle nel settore alimentare e ristorazione, nonché alla sospensione totale e in alcuni casi parziale delle rispettive attività commerciali. Gli operanti hanno accertato che uno dei gestori dei tre esercizi avrebbe prodotto e posto in vendita dei preparati alimentari non conformi alla normativa in materia di sicurezza alimentare, facendo scattare il divieto d’immissione sul mercato e il blocco ufficiale di un quantitativo di tali confezioni che saranno avviate alla distruzione con immediato provvedimento di sospensione dell’attività di preparazione alimentare.

Verificati anche altri due ristoranti, dove è stata accertata l’assenza del documento di valutazioni dei rischi e l’omessa formazione dei lavoratori, con l’ulteriore illegalità, presso uno dei due, dell’impiego del 50% di lavoratori a nero fra quelli presenti. Violazioni che anche in questo caso hanno comportato per i trasgressori la sospensione delle attività imprenditoriali. Comminate sanzioni complessive per 20.000 euro, sequestrati alcuni quantitativi di preparati di carne, e rilevate, in alcuni casi, inadeguatezze strutturali e promiscuità nell’utilizzo di alcuni locali spogliatoio, ove risultavano stoccati alimenti destinati alla commercializzazione. Per uno dei titolari, per la materia giuslavoristica, è scattata anche la segnalazione alla Procura.