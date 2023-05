Carabinieri ed Enel al fianco contro le truffe nel settore energetico

LUCCA

Sono sempre più frequenti le truffe di sedicenti operatori dell’Enel che propongono contratti telefonici acquisendo illecitamente dati personali delle vittime o si presentano alle case per fittizie verifiche alla rete elettrica, riuscendo a portar via denaro e oggetti preziosi. Questo al centro della riunione tra il comandante dei carabinieri della provincia, Arturo Sessa, il responsabile sicurezza Enel Toscana Mirco Rutili, il responsabile Security Affairs e Local Operations di Enel Luca Moscatello e il responsabile Security Affairs e Area Centro Italia Security Enel Alberto Pietro Paolo insieme ai comandanti dei reparti dell’Arma di Lucca e Provincia.

L’incontro ha affrontato le complesse problematiche connesse alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture energetiche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale nonché lo scambio informativo per la prevenzione e contrasto ai furti di rame. Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno delle truffe legate al settore energetico. La collaborazione tra l’Arma ed Enel, con il protocollo sottoscritto nel 2021, sta consentendo un’efficace azione di contrasto ai danneggiamenti delle linee elettriche, spesso connessi ai furti di rame. Il protocollo punta alla valorizzazione della presenza capillare: l’Arma coinvolgerà i reparti delle organizzazioni speciali e forestale, mentre Enel garantirà un tempestivo scambio informativo, segnalando eventuali criticità ambientali, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi.

"Con questa iniziativa si rafforza la collaborazione anche sul territorio cittadino e provinciale" ha sottolineato il colonnello Sessa. "Lo sviluppo di una nuova forma di collaborazione con una prestigiosa istituzione come l’Arma dei Carabinieri – ha commentato Luca Moscatello per Enel – è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e ci permetterà di garantire sicurezza per i collaboratori".