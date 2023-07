Carabinieri, arrivano gli ufficiali tirocinanti Presteranno servizio per quattro settimane

Arrivano dalla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma due Sottotenenti che presteranno servizio per quattro settimane alla Compagnia Carabinieri di Lucca e Viareggio. Si tratta del Sottotenente Francesco Contessi, 25enne originario di Tolmezzo (Udine), formato presso l’Accademia Militare di Modena e ora frequentatore del 200° Corso di Applicazione e il Sottotenente Giovanni Simeone, 46enne originario di Caserta, frequentatore del 4° Corso Applicativo biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. I giovani ufficiali sono stati accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Arturo Sessa, che li ha presentati agli Ufficiali della sede sottolineando l’importanza di questo periodo di tirocinio per approfondire gli aspetti pratici della loro formazione prima del trasferimento al reparto il prossimo settembre. Nei prossimi giorni i due Ufficiali avranno modo di confrontarsi con la realtà “lucchese”, un periodo di tirocinio pratico estremamente importante per completare la formazione tecnico-professionale ed esser pronti ad affrontare le numerose e complesse sfide.