Capodanno soft al cinema. Otto titoli, non solo film

Ieri sera l’appuntamento con Leonardo Pieraccioni, sia all’Astra che al Moderno, per concludere un anno incredibile per il cinema cittadino, caratterizzato anche dalla presenza in città i due attori presenti sul grande schermo con i film natalizi, Stefano Accorsi e Christian De Sica. Festival, incontri del cinema d’essai, ospitate nei cinema, si aggiungono ai set di cinema e audiovisivo che hanno costellato i 12 mesi dell’anno che volge al termine. I gestori delle sale cinematografiche lucchesi promettono un 2025 che non sarà da meno con numerosi talent attesi in città.

Da mercoledi nelle sale cittadine spazio ai giovani e alle famiglie con l’arrivo al Cinema Astra di “Sonic – il film 3”, l’attesissimo sequel del campione di incassi, ancora in programmazione troviamo “Mufasa – il re leone”, sempre al cinema Astra. Al cinema Moderno prosegue la commedia con Siani – Pieraccioni “Io e te dobbiamo parlare”, e si inserisce il gettonato “Diamanti”, opera ultima di Ferzan Ozpetek molto apprezzato dal pubblico femminile, ma non solo. Un allargamento della programmazione nella sala più grande della città voluta per poter accogliere il numeroso pubblico che in questi giorni ricerca i posti al cinema Centrale. Infine, al cinema Centrale arriva “Conclave”, film con un cast stellare sugli eventi che si sviluppano in seno al conclave indetto per la designazione del nuovo papa, e proseguono la programmazione la commedia “Cortina express” e ancora “Diamanti”, con due spettacoli.

Domenica 5 gennaio alle ore 10.45 per il ciclo Good-morning Cinema, l’anteprima del biopic su Robbie Williams “Betterman”, storia del cantante dall’infanzia ai successi alla deriva per gli abusi di alcool e droga fino alla rinascita. Un film arricchito dai suoi brani di maggior successo, per due ore di puro cinema con ottima musica. Martedì 7 e mercoledì 8 gennaio al cinema Centrale arriva anche “Pino Daniele – nero a metà”, che segue la storia del cantautore napoletano. I biglietti per tutte le programmazioni dei cinema sono acquistabili online su www.luccacinema.it oppure ai totem automatici installati presso ciascuna sala cinematografica, da dove è possibile acquistare i biglietti anche per le altre sale.