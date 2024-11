Capodanno, si balla in piazza con la musica di Radio Italia

Lucca accoglie il 2025 con Radio Italia Party. Arriva l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale della partecipazione al capodanno lucchese della storica emittente specializzata in ‘solo musica italiana‘ per un party all’insegna del divertimento.

La cornice di Piazza Santa Maria ospiterà il "Radio Italia Party", che si preannuncia come il momento clou delle festività in città. La serata, organizzata con la collaborazione della società di organizzazione di eventi Audere (alla quale è stata affidata l’organizzazione della serata) e ColorSound, prenderà il via alle 22:30 con warm-up dj set per scaldare l’atmosfera.

Dalle 23, il cuore della festa si accenderà con il Radio Italia Party, seguito dall’attesissimo countdown per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno. A partire dalle 00:30, si continuerà a ballare sulle note di un dj set dedicato ai grandi successi degli anni ’90 e 2000.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la partecipazione di dj Luca Camorcia, seguita dal talento di dj Aron Modigliani, due nomi di spicco nel panorama musicale che promettono di far vibrare la piazza fino a tarda notte. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e Radio Italia conferma la volontà di offrire un programma di intrattenimento di alto livello, in grado di attirare un vasto pubblico e valorizzare il centro storico della città. Inoltre, per favorire la partecipazione delle famiglie, l’evento sarà gratuito e accessibile a tutti.

Non resta che aspettare le prossime novità e programmazioni per il 31 dicembre e per festeggiare in Piazza Santa Maria un Capodanno all’insegna della musica, della festa e della condivisione.

Re. Graz.