Capitan Avis sbarca a Imt Per giocare e imparare

Capitan Avis sbarca alla biblioteca della Scuola IMT Lucca ed è pronto a giocare con tutti i bambini per insegnar loro il valore dell’aiuto reciproco e della donazione di sangue nella società odierna. Un gioco appassionante, realistico ed educativo, dove bisogna fare squadra e dove chi vince lo fa grazie al senso di altruismo e allo spirito di collaborazione.

L’appuntamento è per sabato 1 aprile, dalle 10 alle 13, alla biblioteca della Scuola Imt ed è rivolto principalmente ai bambini dai sei ai dieci anni. Capitan Avis è un gioco da tavolo collaborativo promosso da Avis Toscana, nato da un’idea di Avis comunale Viareggio e sviluppato dal Game science research center della Scuola IMT Alti Studi di Lucca con il sostegno di iCare Viareggio. E’ nato per stimolare in maniera divertente i ragazzi - potenziali futuri donatori - ma non solo, i valori della donazione, della cooperazione e l’importanza di rendere possibile la disponibilità di sangue e plasma nella comunità e dopo una sperimentazione dagli interessanti risvolti scientifici verrà presentato con nuovi aggiornamenti e novità. Avis lo porta avanti da anni anche nelle scuole del territorio, anche nella veste della versione 2.0 più accattivante e efficace.

Nel game i giocatori contribuiscono a creare sul tavolo una mappa fatta da tessere con personaggi e gruppo sanguigno, cercando di ottenere il più alto punteggio possibile: è un gioco cooperativo, in cui i giocatori vincono tutti o perdono tutti, e si basa sul “game-based learning”, l’apprendimento attraverso attività che coinvolgono il gioco e il giocare, coinvolgendo e motivando i partecipanti. Il gioco è nato all’interno del progetto di promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma verso i giovani, che Avis promuove anche in tanti istituti scolastici della nostra provincia ma addirittura, in Versilia, anche negli stabilimenti balneari e in alcune farmacie. Perchè si gioca sì, ci si diverte insieme, tanto, si attizza la sfida, ma soprattutto si impara ad essere cittadini responsabili.

L’evento di sabato alla Scuola Imt Lucca è su prenotazione, per partecipare è necessario iscriversi qui: https:www.eventbrite.comebiglietti-capitan-avis-un-gioco-educativo-sulla-donazione-di-sangue-597617398727. Per giocare e imparare nello stesso momento.