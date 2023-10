Capannori, rapina nella notte alla sala giochi: banditi in fuga con l’auto appena rubata in una concessionaria

Capannori (Lucca), 9 ottobre 2023 – Rapina nella notte a una sala giochi di Capannori, in provincia di Lucca. I banditi, dopo il colpo, sarebbero fuggiti in auto in direzione Pisa-Livorno. Prima della rapina c’era stata una spaccata alla concessionaria Auto Sì di Altopascio, dove è stata rubata un’auto auto di grossa cilindrata si presume usata per la rapina e la fuga.

Sulla rapina stanno indagando i carabinieri per individuare e arrestare i rapinatori.

Notizia in aggiornamento