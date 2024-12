Capannori Popolare vicina ai lavoratori

Nuovo caso di crisi industriale a Capannori di cui hanno informato i sindacati con

la società Relife Recycling che ha disdetto il contratto di servizi di selezione di rifiuti nello stabilimento di Capannori e così dal 31 dicembre,

13 lavoratori, quasi tutti con famiglia a carico, perderanno

il posto.

Per Capannori Popolare, composta da forze politiche

da sempre impegnate sui temi del lavoro, è uno scenario visto tante volte negli ultimi anni.

"Si tratta di una “riorganizzazione“ combattuta da governi di destra e centrosinistra negli ultimi 30 anni, dal Pacchetto Treu al Jobs Act, è possibile licenziare a seguito di ristrutturazioni aziendali - si legge

in una nota - . Quasi azzerati

gli ammortizzatori sociali

le prospettive per i lavoratori sono ben note: eventuali fabbisogni di personale

nelle società appaltante e appaltatrice (chissà con quali distanze e spese da affrontare), appelli agli enti locali e alle loro partecipate, Naspi cioè niente. In pratica i lavoratori devono arrangiarsi. Il luogo è delicato per il territorio, Salanetti dove, fino al 31 dicembre, verranno convogliati i rifiuti da lavorare e dove dovrebbe sorgere l’impianto di riciclo di prodotti assorbenti per l’igiene della persona per il quale la Regione ha da poco concesso 90 giorni a Retiambiente Spa, per rispondere alle perplessità degli Enti".

"Ancora una volta - scrive Capannori Popolare - si risparmia sul costo del lavoro e spesso questo si accompagna a impatti più pesanti per l’ambiente: quale futuro

si prospetta per il sito?

Allo spostamento della linea del “multimateriale leggero“

ne seguiranno altri?

È opportuno che lavoratori e territori dipendano da politiche aziendali e non da politiche condivise di sviluppo?".