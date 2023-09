Capannori, la festa per i 200 anni Massimo Recalcati ospite speciale

Ospite illustre nel giorno del compleanno del Comune di Capannori. Sarà Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista di fama nazionale e internazionale, ad aprire i festeggiamenti per i 200 anni del Municipio, domenica 24 settembre. Con una lectio magistralis dal titolo "Che società vogliamo? Comunità, persone, Istituzioni", Recalcati guiderà il pubblico in una riflessione sulle relazioni fra individui, fra individui e comunità e individui e istituzioni come elementi chiave per comprendere alcuni fenomeni sociali e culturali che oggi occupano le pagine di cronaca, ma anche come punti di partenza per poter cambiare la società e trasformarla nella società sognata. "Siamo molto contenti di proporre ai cittadini di Capannori e non solo un’occasione di riflessione collettiva di così alto profilo in occasione del Bicentenario – dice il sindaco Luca Menesini – l’intero percorso dei festeggiamenti, infatti, è stato un percorso di comunità, di azioni condivise, di appuntamenti promossi e organizzati insieme alle persone e alle tante associazioni del nostro territorio".

"Questo perché crediamo profondamente nella forza della comunità - prosegue - e nell’unità come ‘carta segreta’ con cui, nel passato come anche durante la pandemia, affrontiamo e superiamo le difficoltà. Riteniamo sia oggi fondamentale, in occasione dei 200 anni del Comune, condividere pubblicamente una riflessione sul ruolo che svolge la solidarietà, il rispetto, la collaborazione fra persone e fra persone e Istituzioni nel modellare la società, i rapporti, le dinamiche sociali. Ci sono valori che caratterizzano Capannori – libertà, uguaglianza, sostenibilità – che vengono dati per scontati, quando scontati non sono. Per questo il ‘modello Capannori’, ovvero di una comunità che insieme promuove i suoi valori, che insieme tutela l’ambiente, che insieme non lascia nessuno da solo, è un modello di cui essere orgogliosi e fieri. Festeggiare 200 anni di storia deve essere anche un momento per pensare al futuro: condividere questa riflessione a partire dagli spunti che ci darà Massimo Recalcati è una bella opportunità per tutti". La lectio magitralis si terrà in via Piaggia, in centro a Capannori, alle ore 15:30. Per l’evento sarà posizionato un palco e le sedie in strada, che ovviamente sarà chiusa al transito. In caso di pioggia ci si sposterà in chiesa. Ingresso è gratuito.

Massimo Stefanini