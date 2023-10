Capannori, finanziato intervento per asfalto fonoassorbente

A Capannori finanziato

un intervento di posa in opera di asfalto fonoassorbente

in un tratto di strada particolarmente esposto all’inquinamento acustico dovuto al traffico merci.

E’ un esempio di “Progetti Euroepi e Ambiente Triplo Plus“, finanziato con 500mila euro da risorse europee, e che vede la Provincia di Lucca capofila per la sostenibilità ambientale.

L’obiettivo è ridurre l’impatto acustico generato dai trasporti su gomma e su rotaia nelle aree abitate comprese tra

i porti e i nodi intermodali.

E’ stato questo l’obiettivo di fondo del progetto europeo “Triplo plus“ finanziato con il V avviso del Programma di Cooperazione territoriale Italia Francia Marittimo 2014-2020 e su cui si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza finale

nella sede della Camera

di Commercio della Maremma e del Tirreno, a Livorno.

Nel corso dei lavori dell’evento, aperto anche

dai saluti istituzionali del vicepresidente della Provincia Nicola Conti, a cui hanno partecipato i referenti del Servizio Europa di Area Vasta della Provincia di Lucca (ente capofila), della società Lucense di Lucca e degli altri partner, è stata ribadita l’importanza, per gli enti locali e per il territorio in generale, di ridurre i rumori generati dagli spostamenti

dei veicoli, in particolare quelli pesanti, nella prospettiva

di una sostenibilità ambientale, declinata in tutti i suoi aspetti, che è nell’agenda politica

di tutti i Paesi membri dell’UE.

Un tema che, a livello locale, accomuna il territorio provinciale lucchese ad altre realtà frontaliere come

la Sardegna, la Liguria.

Ma. Ste.