Capannori e Montecarlo. Gli eventi di Natale

A parte gli allestimenti dei presepi, già da tempo realizzati, si parte questa sera con gli eventi di Natale a Capannori. Alle 21, alla chiesa del capoluogo, concerto di Natale, musiche tradizionali e moderne a cura del Coro Capata. Il clou domenica con la manifestazione ‘Natale a Capannori’, promossa dal Comune, in collaborazione con il CCN di Capannori, Confcommercio e varie associazioni. L’evento si svolgerà nella centrale via Piaggia, dove sono in programma il mercato ambulante promosso da FIVA Confcommercio, il mercatino di Natale con prodotti degli artigiani e artisti di Pandora, musica, danza, spettacoli, esposizioni, e tante iniziative pensate per i più piccoli, tra cui la ‘La casa di Babbo Natale e gli elfi’. Non mancheranno panettone, pandoro e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori. Dalle 14.30 alle 17 “Principesse Disney“ (Agenzia Keicanto) percorso itinerante con possibilità di foto con i bambini e il “Il Ranch gli amici di ciuffo“, esposizione di cavalli e possibilità di foto con bambini, cori e Christmas Dance.

Programma ricco anche a Montecarlo. Si comincia con il ritorno della tombola alle 21 di stasera, nella ex chiesa della Misericordia in via Cerruglio. Si prosegue domani, sempre in centro storico, con Babbo Natale atterrato all’interno del campanile di Montecarlo, aperto al pubblico, i mercatini natalizi nel chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani. Sempre in via Roma, necci e castagnacci, esposizioni e musica mentre alle 17 nella biblioteca comunale presentazione del volume “Montecarlo in giallo“ curato dal dottor Franco Donatini. Si replica domenica, con “Canti di Natale“ nella ex chiesa della Misericordia e dalle 14.30 alle 18 spettacolo per ragazzi in piazza Carrara con l’arrivo del magico “torpedone rosso ridolone“ dell’associazione Ridolina clown dottori.

Ma. Ste.