Capannori (Lucca), 18 marzo 2024 – Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Antonio Rossi a Capannori, in provincia di Lucca. L’auto guidata dalla donna è finita fuori strada e la conducente è stata estratta dal personale dei vigili del fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto era presente anche la polizia municipale di Capannori.