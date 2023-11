Caos per la bufera di vento. Case scoperchiate di notte strade interrotte e blackout

Alberi caduti, tetti scoperchiati, strade interrotte dalla bufera di vento, blackout per migliaia di utenze. Fin dalla mezzanotte tutte e 7 le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in più di 130 interventi. La Sarzanese Valdera è stata chiusa nel Compitese e presidiata dai carabinieri.

Paura in particolare a Porcari nella notte tra sabato e domenica per un cascinale scoperchiato e la veranda volata via, con raffiche di vento a 80 chilometri orari che hanno anche sbriciolato la muratura del tetto della pertinenza adiacente all’abitazione. E’ successo in via Fossanuova, località Padule dove il vento ha potuto agire senza ostacoli.

La famiglia Giannini si è svegliata verso le 2 di domenica mattina, sentendo un rumore fortissimo. E pensare che fino a poche ore prima la preoccupazione era quella del livello del torrente Fossanuova per la pioggia intensa caduta per ore, dal pomeriggio di sabato. Una volta verificata la situazione è subentrata la disperazione. Nessun ferito, il dato più importante, ma il fienile devastato, mattoni sparsi in giardino, veranda divelta in un caos di detriti. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due pertinenze fortemente danneggiate ed effettuato le verifiche del caso sull’abitazione che è stata miracolosamente risparmiata, tanto da risultare agibile, per fortuna.

"Un vento simile non lo avevamo mai visto – spiega il sindaco Leonardo Fornaciari arrivato sul posto – quel cascinale era lì da 80 anni e mi spiegava il proprietario che non c’era mai stato alcun problema. Invece è stato spazzato via il tetto in un amen".

A Lucca il forte vento ha danneggiato il tetto del centro anziani di San Concordio, dietro l’ex scuola elementare, mentre un ramo della torre Guinigi rischiava di venire giù, ma le verifiche tecniche hanno escluso pericoli. Alberi caduti in mezzo alla strada di Farneta, un leccio alla rotatoria di via Matteo Civitali, un pioppo nel parcheggio Palatucci e un altro albero nel parco fluviale. A Tofori famiglie senza luce dall’alba di ieri.

Numerose piante cadute, black-out diffusi e un movimento franoso a ridosso della viabilità stradale: questo il bilancio del maltempo in Garfagnana. Ancora blackout in molti Comuni: San Romano in Garfagnana, Sillano, Castiglione in Garfagnana, Villetta, Eremo di Calomini. A Minucciano, oltre ai guasti alla luce, si registra anche la temporanea assenza di collegamento telefonico. Nel comune di Coreglia una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione a Gromignana, in località Casa del Rosso, per la caduta di massi di ingenti dimensioni.

Massimo Stefanini