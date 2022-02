Via libera alla proroga dei termini per le osservazioni ai piani strutturale e operativo. La proposta della minoranza è stata votata all’unanimità venerdì in consiglio comunale e pertanto la scadenza del 7 marzo è stata posticipata al 6 aprile. Per ora sono quattro quelle pervenute in municipio, ma la previsione degli uffici è di riceverne a centinaia. Incluse quelle del gruppo di residenti dei Macelli che chiederà lo stralcio della bretellina da entrambi gli strumenti urbanistici. Il loro referente Mario Giannelli (nella foto) coglie l’occasione per replicare alle accuse di ’egoismo’ arrivate dal presidente del comitato Africa-Macelli-Osterietta Alessandro Bibolotti. "Da parte nostra – dice – nessuna divisione e nessuna polemica. Dopo la pubblicazione del piano operativo abbiamo avvertito una ribellione spontanea a cui abbiamo dato voce. Con il semplice passaparola sono stati convocati due incontri che hanno portato un sacco di gente come mai si era visto prima, segno che le persone sono state toccate nel vivo, chi per problemi di rumore e chi di viabilità: questo ci riempie di orgoglio. Con Bibolotti – conclude – piena disponibilità ad andare da lui purché ci siano problemi veri e seri. Costituire il comitato? Di fatto esiste già, ci vedreremo a seconda delle esigenze".

d.m.