Cantonieri, associazioni e archivio. Il Comune acquista un capannone

Il consiglio comunale, svoltosi mercoledì ha approvato l’acquisizione di un immobile situato in viale Europa a Lammari, che l’amministrazione comunale destinerà a sede del magazzino dei cantonieri e delle associazioni di protezione civile, nonchè dell’archivio. L’immobile è collocato in una posizione centrale di massima visibilità, con una superficie complessiva di 4.200 metri quadrati su due piani, con un’area esterna di 5.500 metri quadrati. Il capannone, individuato in seguito ad un avviso pubblico emesso nel marzo scorso, sarà acquistato dal Comune per 1 milione e 340 mila euro.

“Questo immobile sarà un importante centro polifunzionale a servizio del territorio e dei cittadini – spiega l’assessore al bilancio e al patrimonio, Ilaria Carmassi-. La struttura verrà destinata a centro logistico e a magazzino del cantoniere di paese, un servizio molto importante per il territorio, che la nostra amministrazione intende potenziare ulteriormente. L’immobile ospiterà, inoltre, la sede di varie associazioni. Inoltre il nuovo fabbricato ci permetterà di internalizzare il servizio dell’archivio comunale. Il bene immobile che andiamo ad acquistare, quindi, ci consentirà di avere una struttura adeguata alle esigenze, così da semplificare l’attività amministrativa e migliorare i servizi stessi”.