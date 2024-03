Canto del Maggio. Si cercano nuove voci

Si cercano voci nuove per il canto del Maggio. A tutti coloro che amano cantare e calcare le scene e che desiderano mantenere viva la tradizione maggesca è rivolto l’appello per cercare voci nuove da inserire nella rappresentazione del Maggio, in programma nel cartellone del Canto del Maggio Festival 2024, un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione, ideato da l’Associazione La Giubba con il Museo italiano dell’Immaginario folklorico di Piazza al Serchio e la Compagnia Il Giunco di Giuncugnano, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, Comune di Castelnuovo, Fondazione Crl e Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio. Il gruppo de I Cantori dell’antico Maggio della Garfagnana curerà l’allestimento e la preparazione delle voci nuove, a cui non è richiesta nessuna esperienza pregressa, ma solo la voglia di sperimentare e imparare.

Possono, infatti, rivolgersi, entro il 30 aprile, ai contatti del Museo (cell. 351 952 7312 - email [email protected]) per manifestare interesse e disponibilità ambosessi di tutte le età, che saranno poi introdotti e formati dai cantori di lunga tradizione. Il Canto del Maggio Festival è nato lo scorso anno con la volontà di rigenerare l’antica tradizione del Canto del Maggio, affinché una delle specificità culturali più significative del territorio della Garfagnana non vada perduta. In particolare, si intende contribuire a rivalorizzare e inserire il Maggio all’interno del mondo di oggi, diffondendo nel territorio una percezione positiva di questa tradizione.

Dino Magistrelli